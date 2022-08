Sky – Marchetti: “Il Sassuolo regala al Napoli due settimane di trattative per Raspadori”

Ultime novità di calciomercato di Sky Sport su Giacomo Raspadori: “Pinamonti al Sassuolo non lo libera. Ma dà la possibilità di trattare col Napoli“. Luca Marchetti durante lo speciale calciomercato di Sky dice: “Oggi non c’è stata la telefonata tra Giovanni Carnevali e Aurelio De Laurentiis, si resta all’offerta scritta del Napoli di 25 milioni di euro più bonus.

Secondo Marchetti non è detto che “Pinamonti, giocatore più pagato nell’ storia del Sassuolo, sia il sostituto di Raspadori. Ma l’arrivo dell’attaccante dall’Inter è una buona notizia per i tifosi del Napoli, perché da alla società azzurra la possibilità di trattare il calciatore per altri due settimane. Questo perché fino a qualche giorno fa Carnevali voleva chiudere prima dell’avvio del campionato, mentre ora con Pinamonti si può andare avanti nella trattativa per Raspadori“. Secondo Marchetti di Sky il “Napoli si avvicina sempre di più a Raspadori ma a piccoli passi“. Dunque Marchetti conferma cifra e Verdone di Gianluca Di Marzio. Anche se nel pomeriggio Modugno di Sky aveva dato cifre più alte per l’offerta del Napoli.