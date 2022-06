Sky – Fabian Ruiz può partire niente accordo col Napoli

Il Napoli perde pezzi, l’annuncio di Dries Mertens ha del clamoroso, ma già da giorni sembrava inevitabile. Il giocatore ha fatto sapere che da Napoli nessuno lo ha contattato per il rinnovo, quindi a questo punto appare impossibile che le parti si possa avvicinare di nuovo. Ma De Laurentiis e Giuntoli hanno molti problemi di rinnovo in questo momento. Non c’è solo Mertens, ma anche Ospina che molto probabilmente andrà via a parametro zero, dato che il Napoli è ad un passo dal rinnovo di contratto di Meret. C’è poi il rinnovo di Fabian Ruiz, arenato ed impossibile da sbloccare in questo momento. Senza dimenticare quello di Kalidou Koulibaly.

Rinnovo Fabian Ruiz: le novità di oggi

Da Sky fanno sapere che il Napoli ha fatto un tentativo per prolungare il contratto del giocatore oltre il 2023. Fabian ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli, perché le cifre previste non erano di suo gradimento. La strategia può essere anche quella di aspettare la naturale scadenza del contratto, per poi riuscire a strappare un accordo più vantaggioso, dal punto di vista dell’ingaggio, al futuro club. Secondo Sky fino ad ora Barcellona e Real Madrid non hanno fatto il passo decisivo per prendere il giocatore. A questo punto il Napoli dovrà capire se riuscirà a cedere Fabian o dovrà tenerlo a scadenza di contratto. Ma quest’ultima soluzione potrebbe essere più che spiacevole per lo spagnolo che rischia di fare molta panchina, come accadde a Milik, nell’anno dei Mondiali.