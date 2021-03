Sky conferma Sarri-Napoli si può fare è il segreto di Pulcinella. Locatelli perfetto per il tecnico toscano

Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli lo conferma anche Luca Marchetti esperto di calciomercato di Sky che parla a Radio Marte.

Il Napoli ha contatto Maurizio Sarri per farlo tornare sulla panchina azzurra dopo l’addio a Gennaro Gattuso a fine stagione. Il tecnico toscano è il primo della lista di Aurelio De Laurentiis e pare che lo stesso Sarri stia prendendo in seria considerazione l’idea di ritornare in Campania. Le voci di mercato sul suo nome sono incessanti. Il ritorno di Sarri al Napoli viene confermato anche Luca Machetti di Sky che dice: “Quanto sia vicino non so dirlo. Che sia vicino (o quantomeno che sia stato contattato) penso sia il segreto di Pulcinella“.

Napoli tra Sarri e mercato

Uno dei calciatori da cui potrebbe ripartire il nuovo ciclo del Napoli sarebbe Mattia Zaccagni, che rappresenterebbe quell’uomo sulla trequarti che il tecnico ha usato anche ad Empoli e che in un primo momento voleva usare anche al Napoli. Zaccagni è vicinissimo al Napoli come conferma anche Marchetti che dice: “Al Napoli piace, ne hanno parlato a gennaio e hanno fatto anche il prezzo ma non si poteva ancora fare. Si stanno sicuramente continuando a sentire le parti. Che mercato mi aspetto? Il tenore è questo: il Napoli – dice Luca Marchetti – prova a far ripartire il ciclo attraverso giocatori che hanno già fatto bene ma con un costo di ingaggio relativamente basso, che poi è stata la filosofia del Napoli negli ultimi anni. Bisogna essere attenti e bravi per arrivare a prendere quei giocatori che ti fanno poi arrivare almeno quarti. De Laurentiis non ha le stesse competenze tecniche di Giuntoli. Il DS ha ancora degli anni di contratto“.

Meno convinzioni sulle possibilità che il Napoli prenda Senesi e Dalot: “Non mi risulta. Dalot peraltro ha un diritto di riscatto sui 20-25 milioni di euro. Senesi era stato già seguito. Chiaramente però i terzini, specie a sinistra, saranno oggetto di interesse. Juric? Non so se sia in pole o meno ma il Napoli ci sta pensando. Zaccagni e Barak potranno essere utili indipendentemente da Juric. Locatelli? Costa almeno 40 milioni, ma si esalterebbe con Sarri”. Capitolo rinnovi, tra il più spinoso c’è quello di Lorenzo Insigne: “All’interno del rinnovo di contratto vanno fatte tante considerazioni, come l’attaccamento alla maglia. Diventa chiaramente un discorso economico ma il fattore tempo, in questo periodo qui, diventa meno pressante” dice il giornalista di Sky.