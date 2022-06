SKY: “C’è ancora distanza tra Deulofeu ed il Napoli. Se per Osimhen arriva l’offerta choc parte”

Modugno ha poi rivelato: “Deulofeu al Napoli entro il 30 giugno? Il Napoli lo prende, secondo me. La trattativa, però, ha più di una spigolatura: ci sono varie cose da sistemare, non è fatta”.

“La questione è soprattutto economica. Balla, abbondantemente, ancora qualche milione tra i club, ma anche con il giocatore, a ben vedere, l’accordo non è totale: il Napoli non ce l’ha già in tasca”.

“Il suo arrivo è subordinato alla cessione di Adam Ounas o Matteo Politano. A Napoli, vorrei precisarlo, verrebbe a fare la sottopunta nel 4-2-3-1, non l’esterno. Se per Victor Osimhen arriva l’offerta choc, può partire. Sennò, possono giocare insieme”.

“C’è una scadenza oltre la quale il Napoli non accetterà offerte per il nigeriano? Idealmente sì, perché il Napoli ha una visione chiara. La deadline ideale è quella che ti permetterebbe di sostituire al meglio chi cedi. Se però qualcuno si presenta negli ultimi giorni del mercato con cifre fuori dal mondo, oggi fai fatica a dire che è troppo tardi per vendere. Vale per il Napoli, sì, ma un po’ per tutti”.