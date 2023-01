Sky – Bereszynski visite mediche col Napoli in corso

Bartos Bereszynski sta svolgendo le visite mediche con il Napoli, il giocatore si trova al Pineta Grande Hospital a Castel Volturno.

Alessandro Zanoli già ieri si è trasferito a Genova, il giovane esterno giocherà per la Sampdoria e oggi sosterrà le sue visite mediche. A Napoli è arrivato Bereszynski. Il giocatore polacco sarà un rinforzo per Luciano Spalletti che potrà avere esperienza e qualità in difesa. Il polacco è ha 30 anni e grande esperienza in Serie A e può essere una valida alternativa a Di Lorenzo. Zanoli, invece, andrà a giocare con continuità alla Sampdoria, con il Napoli che continua ad essere proprietario del cartellino, dato che si trasferisce in prestito semplice senza diritto di riscatto.

In casa Napoli, invece ci sono le visite mediche in corso per Bereszynski, come fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky. Dopo i test clinici il giocatore si metterà subito a disposizione di Luciano Spalletti e potrebbe essere anche convocato per Sampdoria-Napoli. Bereszynski si trasferisce a Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni di euro. L’esterno di difesa ha giocato 186 partite con la Sampdoria, ma ora è pronto a fare un salto di qualità provando ad aiutare il Napoli per la lotta scudetto.

Bereszynski ha giocato da titolare Sassuolo-Sampdoria, agendo come centrale di una difesa a tre. Il giocatore quindi è in forma e può essere tranquillamente utilizzato da Spalletti fin dal primo momento.