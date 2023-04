Siparietto Spalletti-Allegri, da Torino: “Ricordate? Il karma non sbaglia mai. Tutta Italia gode”

La cocente eliminazione del Napoli dalla Champions ha fatto ‘godere’ un po’ tutta Italia che ora ricorda il siparietto tra Spalletti e Allegri andato in scena nella sfida d’andata tra Napoli e Juventus.

Il prossimo 23 aprile andrà in scena la tanto attesa sfida di ritorno tra Juventus e Napoli, una vera e propria ‘rivincita’ per gli juventini dopo la batosta presa nella gara d’andata al Maradona in cui la compagine di Luciano Spalletti s’impose con un roboante 5-1.

Il match si sblocca al 14° minuto con la rete di Osimhen, seguita dal raddoppio di Kvaratskhelia al 39°. Di Maria dimezza lo svantaggio per la Juventus al 42°, ma nella ripresa il Napoli dilaga con la rete di Rrahmani, il secondo gol di Osimhen e la firma di Elmas per il definitivo 5-1.

Napoli eliminato dalla Champions, da tutta Italia esultano

La cocente eliminazione del Napoli dalla Champions League per mano del Milan ha fatto godere un po’ tutta Italia. Diversi i commenti apparsi sul web, tra cui quest’ultimo che colpisce parlando di ‘karma’.

“Cori razzisti contro Leao, cori per disturbare la squadra sotto l’albergo, bare con il simbolo del Milan. Gesto bellissimo di Spalletti che aspetta i giocatori del Milan per stringergli la ma…ah no. Il karma non sbaglia mai. Tutta Italia sta godendo. #NapoliMilan

Tutta Italia sta godendo.#NapoliMilan

Spalletti insegue Allegri: il video della stretta di mano al termine di Napoli-Juventus che ha fatto il giro del web

A cosa ci riferivamo sopra? Dopo la partita tra Napoli e Juventus al Maradona, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è precipitato verso il tunnel degli spogliatoi per stringere la mano ad un ‘abbattuto’ Massimiliano Allegri.

Allegri e Spalletti si erano scambiati convenevoli e battute più o meno piccate prima del match. Al triplice fischio dell’arbitro Doveri, dopo la vittoria per 5-1 del Napoli sulla Juventus, il tecnico partenopeo ha dovuto inseguire l’allenatore bianconero fino quasi al tunnel degli spogliatoi per ottenere una stretta di mano. Il video del siparietto, diventato virale in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web.