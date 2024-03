Sindaco di Giugliano smentisce contatti per il nuovo centro sportivo del Napoli

Il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha smentito di aver avuto contatti ufficiali con il Napoli per la realizzazione del nuovo centro sportivo sul litorale cittadino.

CALCIO NAPOLI – Si Gonfia La Rete” su Radio CRC, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi ha fatto chiarezza sulle voci che volevano il litorale della città tra le potenziali sedi per il nuovo centro sportivo del Napoli.

Nessun contatto ufficiale

“Non abbiamo avuto nessun contatto ufficiale e nessun incontro tra il Comune e il Napoli Calcio” ha dichiarato Pirozzi, smentendo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. “Per ora non c’è stato nessun incontro tra me e il Napoli.”

Apertura ma solo rumors

Il primo cittadino non ha però negato una potenziale disponibilità ad accogliere la struttura: “Se vogliono creare un centro in zona costiera ci sarebbe la nostra apertura, ma per ora non ci sono contatti con l’amministrazione.”

Terreni idonei a Giugliano

Pirozzi ha specificato che a Giugliano ci sarebbero aree idonee, fino a 20 ettari, per realizzare un’opera di quelle dimensioni, forse alla base dei rumors circolati. “Parliamo della zona Varcaturo, dove De Laurentiis ha grande considerazione del litorale.”

Disponibilità ma ancora nulla di concreto

In conclusione, pur dichiarandosi disponibile ad accogliere un’opera del genere, che potrebbe “dare vitalità al territorio”, il sindaco di Giugliano ha smentito con fermezza di aver avuto finora contatti diretti con il Napoli per la realizzazione del nuovo centro sportivo.

Le voci circolate negli ultimi giorni sulla scelta di Giugliano come potenziale sede restano quindi solo rumors privi di conferme ufficiali da parti dei diretti interessati, in attesa di eventuali sviluppi futuri.