Simeone urla The Champions è lo spettacolo del calcio – VIDEO

Giovanni Simeone che urla The Champions durante l’inno in Napoli-Rangers è una poesia per il calcio.

Se ci si chiede perché l’argentino sia entrato in breve tempo nel cuore dei tifosi azzurri non so deve guardare solo ai gol segnati, sei tutti pesantissimi. Simeone è stato il secondo argentino a segnare quatto gol nelle prima quattro partite di Champions League, come il papà Diego. Ma oltre le reti c’è di più.

Perché quel Simeone che urla The Champions in Napoli-Rangers c’è un bambino che sogna di giocare quella competizione, come lo ha sognato lui. Il motivo per il quale si è fatto tatuare il simbolo della Champions sul braccio, quello che bacia ogni volta che segna, e con i Rangers lo ha fatto per ben due volte. Ma nell’urlo di Simeone c’è il calcio, perché c’è la passione, la voglia di dare tutto sul terreno di gioco, perché si sta facendo quello che si è sempre sognato.

Ed allora in questo stani d’animo è più facile anche segnare, perché si aggredisce ogni pallone, perché si dà l’anima in campo per fare il meglio possibile. Ecco è per questo che i tifosi del Napoli hanno subito messo nel loro cuore Simeone, perché segnare è importantissimo, ma sudare la maglia e credere nei colori azzurri lo è altrettanto.