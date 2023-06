Silvio Orlando alla festa scudetto del Napoli: punge la Juve e fa arrabbiare i tifosi bianconeri

Durante le celebrazioni per la vittoria dello scudetto del Napoli, l’attore Silvio Orlando ha preso di mira la Juventus, suscitando l’ira dei tifosi bianconeri.

Silvio Orlando porta la sua arte alla festa scudetto del Napoli

Conosciuto per il suo ruolo nella serie televisiva di successo “The Young Pope“, l’attore Silvio Orlando è stato uno dei protagonisti dello show per la celebrazione del tricolore del Napoli. Orlando ha stupito tutti con un’interpretazione originale e divertente del Padre Nostro.

Un Padre Nostro inedito per celebrare la vittoria

Durante la sua performance, Orlando ha preso in prestito le parole della preghiera tradizionale per creare un messaggio che ha espresso il suo amore per il Napoli e la sua sfida alla Juventus. “Sia fatta la tua volontà, in campionato come in Champions. Dacci oggi il nostro Kvara quotidiano,” ha recitato Orlando, con chiari riferimenti alla squadra del Napoli.

Un colpo alla Juventus

L’attore ha poi aggiunto ulteriori righe alla sua preghiera che, sebbene non citassero direttamente la Juventus, erano chiaramente indirizzate al club bianconero. “Continua accussì, senza debiti, perché noi non mascheriamo i bilanci debitori. E non indurre in penalizzazioni, liberaci dal Var...”, ha detto Orlando. Queste parole non sono passate inosservate e hanno suscitato reazioni intense dai tifosi della Juventus.

La risposta dei tifosi bianconeri

Le celebrazioni per la vittoria dello scudetto del Napoli sono state animate da un discorso memorabile dell’attore Silvio Orlando. I tifosi della Juventus non hanno preso bene le parole di Orlando. Molti di loro hanno espresso la loro rabbia sui social media.

Sebbene le parole di Silvio Orlando abbiano provocato controversie, hanno certamente aggiunto un ulteriore elemento dipassione a un evento già carico di emozioni.