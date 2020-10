Silver Mele ritorna sul caso Inter-Juve riportato a galla anche da un’inchiesta de Le Iene. Quel match fu la fine dei sogni Scudetto del Napoli.

L’inchiesta de Le Iene ha riportato in auge il caso Inter-Juve e l’audio di Orsato misteriosamente scomparso, anche Silver Mele ha scritto un post complimentandosi con il programma di Italia 1.

I colleghi delle Iene sono come sempre straordinari ma quel campionato, che il Napoli di Sarri avrebbe vinto in carrozza senza condizionamenti esterni tanto clamorosi quanto evidenti, giornalisticamente credo che lo abbiamo raccontato con la coerenza e la libertà di pochi. Nel momento in cui il mondo accademico napoletano si “solleva” fino a riunirsi nelle aule universitarie per dichiarare l’illegittimità di talune pratiche, alla presenza di luminari del diritto e procuratori da sempre in prima linea nella battaglia al malaffare, senza timore di metterci faccia e firma, beh allora vuol dire che qualcosa davvero non andò e non va nel mondo dello sport.