Serena: “Ho provato un dolore enorme al San Paolo. Il Napoli è una belva”

Aldo Serena rivela di aver provato un dolore enorme nel vecchio stadio San Paolo e ritiene il Napoli una belva

L’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana Aldo Serena rivela che ha provato un dolore enorme in quello che prima era “San Paolo” ed ora si chiama “Diego Armando Maradona”. L’attuale opinionista è stato intervistato dalla redazione di TMW Radio ed ha parlato di quanto male gli abbia procurato un episodio avvenuto al Mondiale di Italia 1990: “Il calcio di rigore nella semifinale Mondiale a Napoli è stato il momento più difficile e doloroso della carriera. Penso di aver avuto un attacco di panico. Una grande lezione me l’ha data Zico in un Udinese-Torino, io feci gol e ho redarguito un mio compagno di squadra, ma non avevo capito le sue difficoltà. Lui si accorse di questo e me lo fece notare. Un gesto da fuoriclasse anche nella vita”.

Secondo Serena il Napoli è una belva

Sulla sfida tra Roma e Napoli egli aggiunge: “Quest’anno il Napoli mi affascina, la Roma è in antitesi, due modi di intendere il calcio diversi. Il Napoli chiude le partite con grande rabbia, è una belva che colpisce subito la preda. Io vedo quella come partita importante. Kvaratskhelia? Ha qualcosa di Lentini, ma mi ricorda anche un po’ Meroni”.

Dopo quanto tempo si parlava di rinnovo quando giocavo? “Sono ere geologiche. Io la mia carriera l’ho fatta nel regime di vincolo, era la società proprietaria del cartellino e lei mi indirizzava dove andare”.