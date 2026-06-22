22 Giugno 2026

Sequestro a Napoli: 100 lettini confiscati alla Rotonda Diaz in azione della polizia.

Anna Gaia Cavallo 22 Giugno 2026
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Attrezzature da Spiaggia Abusive Sequestrate: Operazione della Polizia Locale a Napoli

Sabato 20 giugno 2026, Napoli. La Polizia Locale dell’Unità Operativa Chiaia, in sinergia con i Carabinieri della Compagnia di Chiaia, ha realizzato un’importante operazione di sequestro di attrezzature da spiaggia abusive presso la Rotonda Diaz. Questo blitz si è reso necessario per liberare gli spazi pubblici dall’occupazione irregolare da parte dei noleggiatori, che da tempo facevano affari illeciti a danno dei cittadini e della legalità.

Negli ultimi giorni, molti cittadini e bagnanti avevano segnalato la presenza di lettini e ombrelloni noleggiati illegalmente, creando disagi e restringendo l’accesso alle spiagge pubbliche. Questo molto evidente, ha spinto le forze dell’ordine a intraprendere un’iter di indagine e osservazione, culminato in questo intervento risolutivo.

Le operazioni di vigilanza si sono concentrate sulle modalità operative di questo “mercato nero” del noleggio attrezzature. Gli agenti hanno mappato le aree in cui le attrezzature venivano occultate durante la notte, prima di essere piazzate nuovamente sulla spiaggia al sorgere del sole. Questi gruppi operavano in totale assenza di concessioni demaniali, costringendo i bagnanti a pagare per l’utilizzo di beni di pubblica pertinenza.

Sequestro e Denunce: Un Argine contro l’Occupazione Abusiva

Il blitz ha portato al sequestro di oltre cento attrezzature da spiaggia, tra cui lettini e ombrelloni, e alla denuncia di tutti i responsabili, residenti nell’area di Chiaia. Le sanzioni imposte per occupazione abusiva di suolo pubblico e per l’esercizio di attività commerciale priva delle necessarie autorizzazioni hanno evidenziato l’importanza di far rispettare le normative vigenti.

La sinergia tra Polizia Locale e Carabinieri non è un evento isolato; anzi, si inquadra in un più ampio piano di azione volto a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità sulle spiagge di Napoli. Le forze dell’ordine si sono dimostrate pronte ad intervenire, anche in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute dalla comunità.

L’operazione ha messo in luce non solo la presenza di attività illecite, ma anche l’urgenza di un approccio sistematico da parte delle autorità competenti. Le indagini continuano, mirate a far luce su una rete più ampia di attività abusive e a garantire che le risorse naturali e gli spazi pubblici siano riservati alla collettività.

La Politica Interviene: Messaggi di Legalità e Responsabilità

La questione delle spiagge libere di Napoli è tornata al centro del dibattito politico, sollevando interrogativi sulla gestione del territorio e sulla legalità. Antonio De Iesu, Assessore alla Legalità del Comune di Napoli, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Questo blitz è una testimonianza della nostra volontà di proteggere gli spazi pubblici e la legalità sul territorio”.

L’assessore ha aggiunto che gli equipaggiamenti confiscati rappresentano solo un aspetto di un problema più ampio, che richiede l’attenzione di tutti, sia da parte delle autorità che della cittadinanza. La necessità di un dialogo continuo tra le istituzioni e la società civile è cruciale per prevenire nuove occupazioni abusive e garantire la fruizione degli spazi comuni.

Gli eventi di questi giorni, spingono affinchè anche la Procura e le forze dell’ordine restino vigili, in particolare con l’approssimarsi della stagione balneare. La lotta contro le occupazioni abusive delle spiagge pubbliche sarà una priorità, affinché il litorale napoletano rimanga accessibile e fruibile da tutti.

Questa operazione segna un passo importante verso una più attenta e responsabile gestione del patrimonio pubblico, ed è fondamentale affinché episodi come questo non si ripetano in futuro. L’impegno delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini sono decisivi per la creazione di una cultura della legalità, che favorisca il rispetto delle norme e la valorizzazione degli spazi pubblici.

Fonti: Polizia Locale di Napoli, Carabinieri della Compagnia di Chiaia, Comune di Napoli.

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