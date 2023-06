Il Napoli trionfa, ma un tifoso juventino lancia accuse: “Ha vinto solo grazie allo stop per il Mondiale”

Un tifoso della Juventus ha espresso dubbi sullo Scudetto del Napoli, ma il giornalista Michele Plastino ha difeso la squadra azzurra.

Una stagione senza precedenti quella che ha portato il Napoli di Luciano Spalletti a vincere l’ambito Scudetto 33 anni dopo. Tutto dimostrato anche attraverso i numeri che hanno registrato uno score di ben 28 vittorie, 4 sconfitte e 6 pareggi, un totale di 77 gol segnati, 28 subiti per una media gol di 2 reti a partita. C’è però chi, essendo di un’altra squadra, probabilmente per invidia, tende a ‘sminuire’ il cammino vincente del Napoli di Spalletti.

E’ quanto accaduto durante la trasmissione Microfono Aperto di Radio Sportiva dove un tifoso della Juventus, intervenuto in diretta, ha dichiarato:

“Il Napoli ha vinto lo scudetto, ma nessuno dice che ha usufruito dello stop del campionato italiano di Serie A a causa della sosta per il mondiale. Anche in passato il Napoli partita forte, poi però veniva meno nella seconda parte della stagione. Nell’ultima annata calcistica, invece, lo stop ha consentito agli azzurri di gestire meglio le forze”, ha aggiunto il tifoso della Juventus.

A ‘zittire’ il suddetto tifoso della Juventus è intervenuto il giornalista Michele Plastino:

“A usufruire della sosta non è stato solo il Napoli, ma tutte le squadre di Serie A. Il dominio del Napoli non può essere messo in diuscussione, gli uomini di Spalletti hanno disputato una grande stagione…”.