Scontri Napoli-Ajax, sei ultras azzurri in manette dopo aggressione a tifosi olandesi

Sono state adottate misure restrittive per alcuni tifosi azzurri dopo gli scontri verificatosi a ridosso dell’incontro tra Napoli e Ajax.

Questa mattina, secondo quanto riportato dall’ANSA, sono stati eseguiti due arresti in carcere e quattro ai domiciliari in relazione ai fatti accaduti lo scorso 11 ottobre. Le misure restrittive riguardano sei tifosi ultras del Napoli, appartenenti al gruppo ‘Masseria’ della curva A dello stadio Maradona. I sospettati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, nonché di porto di armi e lesioni aggravate. Si ritiene che abbiano commesso atti di violenza contro alcuni tifosi olandesi presenti in città per assistere all’incontro di Champions Napoli-Ajax.

Gli arresti sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato, su delega del procuratore della Repubblica facente funzioni di Napoli. Nello stesso contesto processuale, nel dicembre 2022, tre tifosi ultras appartenenti ai gruppi “Rione Sanità”, “Mastiffs” e “Masseria”, sempre della curva A dello stadio, erano stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora.