Ultime notizie su Juve-Napoli ancora al centro del dibattito, Mario Sconcerti a calciomercato.com parla di protocollo non rispettato dagli azzurri.

Mario Sconcerti fa il punto sul campionato ai tempi del coronavirus. C’è un derby da giocare con tanti positivi, ma si giocherà anche perché c’è un incertezza di regole. Incertezza fatta emergere dal Napoli che secondo Sconcerti avrà la sua ragione nel caso specifico della gara con la Juve, anche se non ha rispettato il protocollo.

Infatti Juve-Napoli si giocherà, cioè si darà ragione al Napoli per non aver rispettato il protocollo e mandato giù tutto il vecchio castello di leggi. Se Inter o Milan decidessero di non giocare, nessuno in questo momento potrebbe obiettare qualcosa. Il Napoli ha fatto la sua scelta con due giocatori positivi, l’Inter di oggi ne ha il doppio. Aspettando nuove regole, siamo in piena autarchia.

Secondo Sconcerti in questo momento ci sono le regole per far chiudere il calcio, anche se il problema non è giocare all’aperto, ma bensì il problema sta nel chiuso degli spogliatoi. E’ lì che secondo il giornalista bisogna intervenire.