Scommessa persa per il gol annullato alla Juve, avvocato per la Lega di Serie A in tribunale

Un avvocato di Perugia ha deciso di portare la Lega di Serie A in tribunale per aver perso una scommessa per il gol annullato a Milik in Juve-Salernitana.

L’errore in quel caso è stato ammesso da tutti, anche se non intenzionale. Al Var, infatti, non avevano l’immagine in cui si vedeva Candreva che teneva in gioco il giocatore della Juve. Senza quella immagine è stato annullato il gol di Milik che avrebbe dato la vittoria ai bianconeri.

Un errore che è costato due punti in classifica alla Juve, con il popolo bianconero che ha cominciato a lamentarsi degli arbitri per i torti subiti anche durante Milan-Juventus.

Juve-Salernitana: mancata vincita, Lega di Serie A in tribunale

Ma quella posizione di Candreva non ha arrecato solo un danno in classifica alla Juve, ma anche a Fabio Garzi avvocato di Perugia che ha deciso di rivolgersi al tribunale. Come scrive Il Messaggero l’udienza a Perugia è stata calendarizzata per il prossimo 7 dicembre e ad occuparsi della questione sarà il giudice di pace Cristiana Cristiani con la Lega di Serie A che dovrebbe costituirsi parte civile.

L’avvocato di Perugia per quel gol annullato a Milik ha perso 3600 euro e quindi assistito dal collega Andrea Colavita ha deciso di rivolgersi al tribunale. Il legale ha motivato la denuncia facendo riferimento a un errore “colpevole e determinante” che avrebbe procurato un “danno ingiusto consistente nella perdita della possibilità di realizzare una consistente vincita economica“. Definisce il suo atto una “questione di principio” perché – spiega – questa volta è accaduto qualcosa di ben più grave rispetto al semplice errore di un arbitro, ovvero l’utilizzo della tecnologia “in maniera totalmente errata“.