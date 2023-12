Scambio Demme-Mazzocchi, Esposito: “Sapete perché è sfumato? Nessuno lo dice”

Scopri le ragioni dietro lo stallo nello scambio Demme-Mazzocchi nel calciomercato napoletano. Le rivelazioni di Esposito su Telecaprisport.

Il calciomercato partenopeo è in fermento, con il Napoli di Aurelio De Laurentiis che potrebbe presto concludere un’affare importante. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Paolo Esposito a Telecaprisport, lo scambio Demme-Mazzocchi sembra essere bloccato, e le ragioni dietro questa situazione sono avvolte nel mistero.

Durante la trasmissione “Area di Rigore” sull’emittente campana, Esposito ha svelato dettagli intriganti riguardo alle trattative di mercato del club azzurro. Secondo il giornalista, De Laurentiis avrebbe individuato in Pasquale Mazzocchi il candidato ideale per ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Tuttavia, il nodo cruciale sembra essere legato all’ingaggio del giocatore tedesco, Diego Demme.

“Sapete perché è sfumato lo scambio Demme-Mazzocchi? Nessuno lo dice. La verità è che Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di corrispondere l’ingaggio del tedesco. Per questo motivo, la trattativa è bloccata”, ha dichiarato Esposito durante la trasmissione. Questa posizione del presidente del Napoli rappresenta un ostacolo significativo nella conclusione dello scambio, lasciando aperta la domanda su come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.

Ma non è tutto: Esposito ha aggiunto che la Salernitana sembra essere interessata al difensore Zanoli. Tuttavia, il giovane giocatore sembra orientato a vestire la maglia del Genoa, complicando ulteriormente le strategie di mercato della squadra campana.

“Per quanto riguarda Pasquale Mazzocchi, invece, parliamo di un concreto obiettivo di mercato del patron degli azzurri”, ha concluso Esposito, suggerendo che De Laurentiis non abbia alcuna intenzione di rinunciare al talentuoso giocatore.