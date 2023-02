Sassuolo-Napoli: Simeone, Olivera ed Elmas sale la quotazione

Le Probabili Formazioni di Sassuolo-Napoli, con la quotazione che sale per Simeone, Olivera ed Elmas

Diverse novità di formazioni potrebbero riguardare la partita tra Sassuolo e Napoli, in programma stasera alle 20.45 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Secondo le ultime indiscrezioni, Luciano Spalletti sta pensando a far rifiatare qualche calciatore in vista dell’andata degli ottavi di finale di martedì a Francoforte contro l’Eintracht.

Spalletti potrebbe optare per alcuni cambi di formazione per Sassuolo-Napoli

Secondo Sky Sport, Salgono le quotazioni di Giovanni Simeone al posto di Victor Osimhen ma sembra difficile che il trainer di Certaldo possa inserire in panchina l’attaccante nigeriano. Gli altri tre ballottaggi riguardano Mathias Olivera che potrebbe sottrare la maglia da titolare a Mario Rui, mentre in mediana Eljif Elmas potrebbe essere preferito a Piotr Zielinski. Infine Matteo Politano potrebbe prendere il posto di Hirving Lozano come esterno offensivo destro.

Nel Sassuolo l’allenatore Alessio Dionisi potrebbe puntare su Laurienté e Bajrami come esterni offensivi, a supporto di uno tra Defrel e Pinamonti, con quest’ultimo che, tornato dall’infortunio, può essere scelto da titolare. In difesa, Rogerio ha scontato il turno di squalifica e riprende il suo posto sulla corsia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (Olivera); Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano (lozano), Kvaratskhelia, Osimhen (Simeone). Allenatore: Spalletti.