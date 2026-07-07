Saied evidenzia l’effetto dell’economia sulla vita dei cittadini tunisini.

Il Rapporto Annuale della Banca Centrale Tunisina Presentato al Presidente Saied

Il presidente della Repubblica Tunisina, Kais Saied, ha ricevuto ieri, 7 luglio, presso il Palazzo di Cartagine, il rapporto annuale della Banca Centrale riguardante l’anno 2025. Il documento è stato consegnato dal governatore Fathi Zouhair Nouri, il quale ha illustrato i principali risultati e le prospettive economiche del Paese.

Crescita Economica e Sostenibilità: I Risultati della Tunisia

Durante l’incontro, il presidente Saied ha messo in evidenza la crescita economica della Tunisia, che si attesta attualmente al 2,5%. Questi dati sono accompagnati da previsioni ottimistiche di miglioramento. Un aspetto degno di nota è il contenimento dell’inflazione e l’aumento delle riserve in valuta estera, che hanno raggiunto un livello in grado di coprire 103 giorni di importazioni. Inoltre, il governo sta rispettando le scadenze per il rimborso del debito, un chiaro segnale di stabilità economica.

Saied ha sottolineato che il valore di questi risultati economici non va limitato agli indicatori numerici, ma deve tradursi in un reale miglioramento delle condizioni di vita per i cittadini. L’obiettivo è che questi progressi si riflettano in tutte le regioni del Paese, affinché ogni tunisino possa beneficiare della crescita economica.

In un contesto globale in continua evoluzione, la Tunisia ha anche partecipato come ospite d’onore al congresso finanziario annuale della Banca di Russia, tenutosi a San Pietroburgo. Questo evento ha rappresentato un’importante opportunità per la Tunisia di espandere le relazioni economiche internazionali e attrarre investimenti esteri, in un momento in cui l’economia nazionale deve affrontare sfide significative.

La Banca Centrale svolge un ruolo cruciale nel supportare l’economia, e il presidente Saied ha voluto ribadire l’importanza di questo istituto nel perseverare nella crescita economica. La collaborazione con altre banche centrali e istituzioni finanziarie internazionali sarà fondamentale per il futuro della Tunisia, secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica Tunisina.

A fronte di questo scenario, il governo tunisino si impegna a mettere in atto politiche economiche che favoriscano la crescita inclusiva e sostenibile. Ciò implica l’implementazione di strategie per sostenere i settori più vulnerabili e garantire che la prosperità economica si estenda a tutte le fasce della popolazione. Gli indicatori economici, sebbene promettenti, devono dunque essere utilizzati come base per azioni concrete che migliorino il tenore di vita dei cittadini.

Le istituzioni locali stanno lavorando a stretto contatto con il governo per identificare le aree in cui è possibile intervenire per stimolare la crescita economica. Inziative che prevedono l’innovazione, la digitalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture sono alcune delle priorità. La Tunisia mira a posizionarsi come un hub importante nel Mediterraneo per attrarre investitori e imprenditori.

Infine, il presidente Saied ha fatto un appello a tutti gli attori coinvolti per lavorare in sinergia verso un obiettivo comune: creare un ambiente favorevole alla crescita e alla stabilità. In un momento di grande cambiamento, l’impegno di tutti è essenziale per garantire un futuro prospero per la Tunisia e il suo popolo.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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