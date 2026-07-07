Fise punta su Los Angeles 2028: Di Paola, “Impegno essenziale per binomi”. Video esclusivo.

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Sport Equestri lancia il progetto “Road to Los Angeles”, mirato a preparare i binomi azzurri per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028. Questa iniziativa rappresenta un’importante strategia volta a unire gli sforzi di Federazione, cavalieri, proprietari, sponsor e filiera, garantendo risorse specifiche e una programmazione mirata alle fasi di qualificazione.

Un Obiettivo Ambizioso per il Team Italiano

Marco Di Paola, presidente della FISE, sottolinea come la federazione si prepari ai giochi con tre discipline olimpiche: il completo, il salto ostacoli e il dressage. Negli ultimi appuntamenti, il completo e il salto ostacoli hanno regalato soddisfazioni all’Italia. Tuttavia, il dressage presenta ancora delle sfide da affrontare. L’obiettivo principale rimane quello di partecipare con la squadra di salto ostacoli, assente dai Giochi di Atene 2004. “Siamo consapevoli delle sfide, ma il nostro impegno è massimo,” ha affermato Di Paola.

Per supportare questa ambizione, la FISE investirà quasi 300 mila euro, un investimento significativo per garantire la preparazione adeguata ai binomi sportivi. “I nostri atleti fanno enormi sforzi; la federazione deve esserci per loro. Il successo si costruisce con dedizione e tempo,” ha aggiunto.

Un Percorso Definito verso il Successo

Il cammino verso LA28 si svilupperà attraverso selezioni e competizioni internazionali fondamentali per ottenere i pass per il salto ostacoli e il concorso completo, oltre alla disciplina paralimpica del paradressage. Francesco Girardi, direttore sportivo della FISE, ha dichiarato che il lavoro tecnico è già avviato. Grazie a una pianificazione strutturata, i migliori talenti beneficeranno di criteri trasparenti, monitoraggi costanti e risorse adeguate.

Al centro del progetto si trova un sistema meritocratico per gli atleti di interesse federale e una collaborazione più stretta tra le diverse componenti del movimento sportivo. Il “Diario di Bordo” rappresenta uno strumento innovativo di aggiornamento in tempo reale, con lo scopo di coinvolgere i partner nella vita del team azzurro.

Valori Olimpici e Sostenibilità

Mauro Checcoli, leggenda del completo e oro a Tokyo 1964, ha ricordato l’importanza dei valori olimpici, che abbracciano sacrificio e responsabilità. Per Simone Perillo, segretario generale della FISE, il progetto “Road to Los Angeles 2028” rappresenta la nascita di un “ecosistema sostenibile tra sport e imprese”. L’obiettivo finale consiste nel valorizzare la Nazionale e mantenere forte l’intero movimento sportivo italiano.

Questo approccio integrato non solo offre una solida base per gli atleti in preparazione ai Giochi di Los Angeles, ma promuove anche una cultura di collaborazione e supporto tra tutti gli attori coinvolti. Le sinergie create tramite il progetto saranno fondamentali per affrontare le sfide future e per garantire un ambiente favorevole alla crescita e al successo degli sport equestri italiani.

La federazione si prepara intensamente e il team lavora verso un grande sogno: riportare l’Italia al vertice delle competizioni internazionali nell’equitazione. Ogni articolo di questo impegno, ogni investimento e ogni sforzo saranno orientati a costruire una storia di successi per gli anni a venire.

Per restare aggiornati sulle attività e i progressi della FISE, visitate il loro sito ufficiale. Qui potrete trovare informazioni dettagliate e notizie direttamente dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

-Foto mec/Italpress-(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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