Sacchi ricorda Berlusconi: “Era un uomo generoso, quando mi prese gli dissi…”

Silvio Berlusconi è scomparso questa mattina all’età di 86 anni. Il profondo dolore dell’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi.

Alle 9.30 di questa mattina, lunedì 12 giugno 2023, è venuto a mancare all’età di 86 anni l’ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano a causa di una polmonite e di una leucemia mielomonocitica cronica che lo aveva colpito. L’ex tecnico del Milan e amico stretto di Berlusconi, Arrigo Sacchi, ha espresso profondo dolore per la scomparsa del politico italiano.

In un’intervista telefonica con l’ANSA, Sacchi ha confessato di essere stato colpito duramente dalla notizia e ha ammesso di non aspettarsi una fine così prematura per Berlusconi. “Sto male, nonostante tutto non me l’aspettavo”, ha dichiarato Sacchi, trattenendo le lacrime a fatica per la perdita del suo “amico geniale al quale devo tutto”.

Il legame tra Sacchi e Berlusconi è stato particolarmente stretto, con Sacchi che attribuisce al politico italiano molti meriti nel suo percorso di successo. “Gli devo tutto, ha cercato di cambiare questo Paese difficile”, ha affermato Sacchi. “Silvio Berlusconi è stato un uomo generoso, ed ha cercato di affrontare le sfide di un Paese formato da individualisti. Era diverso dagli altri, pensava in termini collettivi e aveva una visione a lungo termine. Quando mi ha preso sotto la sua ala, gli ho detto: ‘lei o è pazzo o è un genio’. Alla luce dei risultati ottenuti, penso che la risposta sia evidente…”.