Sabatini: “Faccio una previsione per la prossima stagione del Napoli”

L’ex dirigente della Roma, Walter Sabatini, ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo al nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia. Sabatini, che ha avuto un ruolo chiave nel portare Garcia sulla panchina della Roma in passato, ha condiviso le sue impressioni durante un’intervista a Kiss Kiss Napoli durante l’ultima puntata di Radio Goal.

“Attualmente, il Napoli sta compiendo i giusti passi per ottenere risultati positivi, e Garcia è la scelta ideale”, ha affermato Sabatini. “Rudi è un allenatore eccellente, capace di gestire situazioni complesse e con una grande passione per il calcio di qualità. Faccio una previsione per la prossima stagione: sono convinto che Rudi farà grandi cose per il Napoli“, ha sottolineato l’ex dirigente giallorosso.

Non è solo Sabatini a esprimere apprezzamento per Garcia. Anche Radja Nainggolan, ex giocatore che ha lavorato con l’allenatore alla Roma, ha elogiato le sue doti: “È una persona meravigliosa, un gentiluomo che sa come farti divertire. Non so se sia possibile migliorare il gioco del Napoli, ma con lui i tifosi sicuramente si divertiranno. Non è facile superare una squadra campione d’Italia, ma il mister ha una forte personalità. A Roma, Garcia giocava con un modulo 4-3-3, ed io ero un centrocampista in quella squadra. C’era tantissima qualità e ricordo che mi divertivo molto”.

Ci sono dunque aspettative positive nei confronti di Garcia e sulla possibilità che possa portare il Napoli a risultati importanti.