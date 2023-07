Nainggolan a KK: “Rudi Garcia un gentiluomo, a Napoli farà divertire. Su Osimhen…”

L’ex giocatore della Roma, Radja Nainggolan, intervenuto a Kiss Kiss, si è soffermato sul nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia.

L’ex giocatore della Roma, Radja Nainggolan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi su diverse tematiche in casa Napoli, come l’approdo di Rudi Garcia, un tecnico che Nainggolan conosce bene.

“Rudi Garcia? Una persona splendida, gentile, un gentiluomo che ti faceva divertire. Per il gioco del Napoli non so se sia possibile fare di meglio però i tifosi con lui si divertiranno sicuramente. Garcia tatticamente come Spalletti? Sicuro, però sono due allenatori con cui mi sono trovato benissimo. Prendere una squadra vincitrice dello Scudetto e fare di meglio non è semplice, però. Caratterialmente il mister è forte”.

Nainggolan ha poi concluso: “Il Gervinho del Napoli? Noi avevamo lui e tanti altri veloci serviti da Totti. Osimhen ha una velocità impressionante. Politano può attaccare la profondità: dipende però cosa deciderà il mister, negli ultimi tempi è stato lontano dall’Europa, ma so che vuole proporre un bel calcio e spero per lui che ci si diverta a Napoli”.