Rudi Garcia ambizioso: ecco cosa ha convinto De Laurentiis

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, convinto dall’ambizione di Rudi Garcia di fare bene in Champions League.

Il Napoli ha finalmente un nuovo nome per la panchina: è quello di Rudi Garcia che raccoglierà l’eredità pesante di Luciano Spalletti dopo la sua decisione di prendersi un anno sabbatico dal calcio.

Perché Aurelio de Laurentiis ha scelto proprio Rudi Garcia? A svelare i motivi della scelta del presidente del Napoli è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive:

“L’entusiasmo di Garcia è stata una delle chiavi che ha convinto De Laurentiis nella scelta. Un personaggio di spessore ed esperienza per mantenere il Napoli ambizioso e competitivo in Italia come in Europa“.

E proprio le ambizioni in Champions del presidente si sono sposate con la voglia di Rudi di essere protagonista nel massimo torneo europeo – si legge sulla Gazzetta che riporta alla mente l’eliminazione del Manchester City ai quarti di finale di Champions tre anni fa per mano proprio del Lione allenato allora da Rudi Garcia.

Rudi Garcia è affascinato dalle sfide e già sta studiando la squadra campione d’Italia per cercare di valorizzarne al meglio il potenziale.