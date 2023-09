Notizia amara per i tifosi azzurri, CorSport: “Assenza Rrahmani non si fermerà ad una partita”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle condizioni di Amir Rrahmani che potrebbe essere costretto a saltare ben quattro partite cruciali.

Amir Rrahmani non sarà a disposizione del tecnico Rudi Garcia per il delicato scontro di campionato contro il Bologna, allenato da Thiago Motta. E’ quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport che ci ricorda che l’ex giocatore del Verona si è arreso prematuramente a Braga, uscendo dal campo dopo soli tredici minuti di gioco. Ieri è giunta però un’ulteriore notizia amara secondo cui Rrahmani potrebbe dover saltare non una, ma ben tre o addirittura quattro partite. La peggiore di tutte, agli occhi dei tifosi, potrebbe essere l’incontro di Champions League contro il Real Madrid.

Rrahmani farà di tutto per cercare disperatamente di recuperare in tempo per il grande appuntamento in programma tra dieci giorni, che si terrà nel “Maradona” già sold out. Il giocatore kosovaro ha immediatamente iniziato le cure, e potrebbe anche ricorrere a qualsiasi mezzo possibile per accelerare la guarigione. Nel frattempo, Juan Jesus osserva con perplessità e preoccupazione la situazione, interrogandosi sul misterioso malessere che gli impedisce di partire per la trasferta a Bologna. In questi momenti è difficile avere una percezione completa dell’infortunio. Di conseguenza, il tecnico Garcia si trova costretto a ripensare quasi completamente il reparto difensivo, e ciò lo costringerà a sfruttare al massimo ciò che gli rimane a disposizione.