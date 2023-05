Rrahmani rinnova: annuncio ufficiale della SSCN

Amir Rrahmani ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2027, arriva l’annuncio ufficiale della SSCN di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli piazza un altro colpo e dopo i rinnovo di Anguissa e Lobotka, arriva anche quello di Rrahmani. Il difensore kosovaro è diventato un punto fermo della retroguardia partenopea. Anche con l’addio di Koulibaly, ha fatto vedere di essere un ottimo elemento, in grado di garantire anche qualche gol pesante durante l’arco della stagione; in questa stagione ne ha segnati due.

Come fa sapere la SSCN, Rrahmani ha rinnovato il contratto col Napoli fino al 2027. All’interno del nuovo accordo c’è anche una clausola per far scattare l’opzione e rinnovare il rapporto con la società partenopea fino al 2028.