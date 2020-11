Amir Rrahmani difensore del Napoli ha rilasciato un’intervista al termine della gara amichevole tra Albania e Kosovo.

Amir Rrahmani non ha ancora dimostrato le proprie qualità nell’undici di Gattuso. il difensore Ex Verona è chiuso da Manolas e Maksimovic. L’ex Verona era approdato a Napoli con altri presupposti, i tifosi azzurri si interrogano sul reale valore del difensore, ma presto potrebbero vederlo all’opera.

Rrahmani ai microfoni di supersport ha parlato della nazionale e della sua esperienza a Napoli al termine della gara amichevole tra Albania e Kosovo.

“Quando giochi in nazionale è sempre una sensazione incredibile. Contro l’Albania era una gara importante, peccato per l’assenza dei tifosi. Vogliamo vincere con la Slovenia, nessuno pensa di noi pensa aduna nostra retrocessione ma dovremo dimostrarlo sul campo“.

Amir Rrahmani ha poi aggiunto: “Il Napoli? Hanno investito molto su di me. Avevano una strategia per vendere Koulibaly, ma il coronavirus ha cambiato gli scenari. Mi è stato detto che resto un elemento importante della squadra e che presto arriverà il mio momento. Avevo offerte da Celtic e Standard Liegi, ma alla fine ho scelto di firmare per il Napoli: questo è il passo più importante della mia carriera”, ha sottolineato il difensore azzurro.