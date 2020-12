Rocchi sul Var: “Fallimento se si pensa che debba eliminare gli errori”

L’ex arbitro Gianluca Rocchi parla del Var a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1: “Serve a ridurre gli errori”.

“Se la Var dove azzerare gli errori arbitrali è un fallimento, ma se è stata adottata per ridurli drasticamente allora è nno straordinario successo. Tantissime decisioni sono state corrette ‘correttamente’, quindi a mio giudizio è una innovazione utilissima” sono le parole sul Var dell’ex arbitro Gianluca Rocchi riportate dall’Ansa. L’ex fischietto è intervenuto a Radio Anch’io Sport ed ha fatto sapere che il mezzo tecnologico arriverà anche in Serie B: “non dal girone di ritorno, ma dalla prossima stagione. Ai playoff, invece, credo di si“.

Rocchi e Var a chiamata

Sul tema della Var ‘a chiamata’ da parte delle squadre, Rocchi la ritiene “una soluzione che toglierebbe responsabilità al Var, chi deve decidere in quella sala è solo. Se questa responsabilità fosse delegata ad un componente tecnico di chi chiama la tecnologia, sarebbe meglio“. “Il cambio delle regole è sempre un momento di difficoltà per gli arbitri, la continua modifica può portare a una fatica ad adattarsi – ha detto ancora Rocchi -. Per certi aspetti, però, hanno semplificato il lavoro“.