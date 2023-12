Rivoluzione nel Calcio: gli audio arbitro-VAR diventano… pubblici! I dettagli

La Spagna rivoluziona il calcio: audio e immagini VAR pubblici. L’Italia attende il Var 2.0. Scopri quando nel nostro articolo.

Il calcio spagnolo si prepara a una svolta epocale, con la Federazione Calcio spagnola (Rfef) e LaLiga che hanno annunciato la pubblicazione di audio e immagini delle conversazioni tra l’arbitro in campo e il VAR. Un passo coraggioso verso la trasparenza nel mondo del calcio che suscita l’interesse di tifosi e appassionati in tutto il mondo. Ma quando avverrà questo cambiamento anche in Italia?

La decisione della Rfef e LaLiga di rendere pubbliche le conversazioni tra l’arbitro e il VAR rappresenta una pietra miliare nel tentativo di rendere più trasparente e comprensibile il processo decisionale arbitrale. L’iniziativa avrà inizio dal 20mo turno del campionato principale e dal 22mo della seconda divisione spagnola, programmati tra il 12 e il 15 gennaio. Tuttavia, il debutto ufficiale avverrà durante la Supercoppa spagnola, con le semifinali il 10 e 11 gennaio e la finale successiva domenica 14.

La Rfef ha dichiarato che l’obiettivo principale è fornire maggiore trasparenza all’arbitraggio nel calcio professionistico e nelle competizioni stesse. Le immagini e gli audio saranno trasmessi al termine di ogni giornata di gara, coprendo le partite svolte il sabato, la domenica e il lunedì. Questa mossa non solo fornirà un’ulteriore dimensione all’esperienza dei tifosi, ma mira anche a favorire una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali.

Italia in attesa del Var 2.0

La notizia ha scatenato un acceso dibattito tra i tifosi italiani, che ora si chiedono quando il Var 2.0 potrebbe fare il suo debutto anche in Italia. Mentre la Serie A è da tempo un palcoscenico di prestigio per il calcio mondiale, la trasparenza del processo arbitrale è diventata un argomento sempre più rilevante.

Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) o della Lega Serie A sulla possibile implementazione di una misura simile. Tuttavia, considerando la tendenza globale verso una maggiore apertura nel mondo del calcio, è plausibile che anche in Italia si possa assistere a un cambiamento simile nel prossimo futuro.

I tifosi italiani possono solo sperare che il calcio italiano segua l’esempio spagnolo, portando una ventata di freschezza e trasparenza nel processo decisionale arbitrale nel Bel Paese.