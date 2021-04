Ritiro Napoli: il sindaco di Castel Di Sangro: “Per fine maggio saremo Covid free”

Angelo Caruso sindaco di Castel di Sangro è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare del prossimo ritiro del Napoli.

La stagione di Serie A 2020/21 non è ancora terminata e già si pensa alla prossima. Il Napoli andrà in ritiro a Castel di Sangro come conferma il sindaco Angelo Caruso: “Le date dal 24 al 6 agosto sono credibili, anche perché i tempi sono contingentati visto che ci saranno anche gli Europei. A fine maggio il nostro territorio dovrebbe essere Covid free, questo grazie all’arrivo del nuovo vaccino. Da questo punto di vista c’è grande aspettativa“. Il primo cittadino di Castel di Sangro parla anche delle amichevoli del Napoli: “Potrebbero essere 3, una magari con una squadra internazionale, ce lo ha promesso il presidente Aurelio De Laurentiis“.