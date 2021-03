Ritiro Napoli, il sindaco di Castel Di Sangro: “Ecco le date, allo stadio solo vaccinati”

Il Napoli tornerà in ritiro a Castel di Sangro.

Il nuovo allenatore degli azzurri guiderà gli allenamenti in Abruzzo come ha spiegato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole riguardo il prossimo ritiro del Napoli:

“Quest’anno abbiamo un po’ di tempo in più per organizzare il ritiro del Napoli. Aspettiamo il patentino per i vaccinati per consentirgli di entrare allo stadio. Se è confermata la puntata a Dimaro le date saranno 22 luglio al 4-5 agosto”