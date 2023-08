Sky: “Rinnovo Osimhen-Napoli: La Mossa Strategica di De Laurentiis

Osimhen Resterà con il Napoli? De Laurentiis Prepara una Strategia Inedita Novità sull’orizzonte del Napoli. Secondo qaunto riporta Sky sport 24, Victor Osimhen sarà assente per l’amichevole di oggi a causa di un problema fisico, emergono nuovi dettagli sulle trattative per il rinnovo del suo contratto. Aurelio De Laurentiis, il presidente del club, è pronto a giocare una carta strategica per neutralizzare eventuali offerte provenienti dal mondo arabo.

Due Clausole per un Solo Contratto La proposta di De Laurentiis prevede l’inserimento di due clausole specifiche nel contratto di Osimhen. La prima, destinata all’Europa, avrebbe un valore determinato, mentre la seconda, dedicata all’Arabia, avrebbe un importo doppio rispetto alla prima. Questa mossa è pensata per scoraggiare eventuali tentativi di acquisto da parte di club esteri, soprattutto considerando l’interesse mostrato dai club arabi.

Una Strategia Piena di Esperienza La decisione di De Laurentiis non è sorprendente, date le sue precedenti esperienze con contratti di giocatori. L’esperienza con Gonzalo Higuain, trasferitosi alla Juventus, ha insegnato al patron azzurro a proteggere i propri interessi. Di conseguenza, inserisce spesso clausole specifiche nei contratti per prevenire trasferimenti indesiderati, soprattutto a squadre italiane.

Una Svolta Imminente? L’agente di Osimhen potrebbe tornare presto a Castel di Sangro per continuare le discussioni sul rinnovo del contratto. Questo potrebbe segnare una svolta importante nella situazione contrattuale del giocatore. Con la strategia di De Laurentiis che prende forma, la domanda è: riuscirà a mantenere Osimhen nel Napoli? Solo il tempo potrà darci la risposta.