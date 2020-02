Il rinnovo tra Milik e il Napoli in fase di stallo. Il futuro del bomber polacco alla corte di Gennaro Gattuso è ancora incerto.

Gennaro Gattuso durante la conferenza stampa ha speso parole importanti per Arek Milik. Il bomber Polacco è impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto con il Napoli.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, la situazione vive un momento di stallo.

“Il polacco è uno dei migliori bomber che abbiamo in Europa. Per sfruttare le sue caratteristiche, tuttavia, dobbiamo servirlo meglio”. Eppure il suo futuro a Napoli non sembra così certo. Non è escluso, infatti, che il centravanti possa andare via qualora non trovasse l’accordo con De Laurentiis per il rinnovo.

Milik, ha un accordo con il Napoli che scadrà a giugno 2021 e in questo periodo ne sta discutendo il rinnovo. Ma le difficoltà non mancano, la discussione è ferma al no dell’entourage del giocatore alla proposta del Napoli da inserire nel contatto una clausola di 80 milioni di euro. Ne accetterebbero una da 50 milioni e non oltre. C’è il rischio che il giocatore possa essere messo sul mercato senza un accordo“.