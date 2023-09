Ricomincio da te”: Maurizio Zaccone presenta il suo nuovo libro al Festival della Letteratura Sportiva

Maurizio Zaccone presenta il suo emozionante libro “Ricomincio da te”, un viaggio tra aneddoti e retroscena di due epoche dello sport, al Festival della Letteratura Sportiva a Napoli.

Sabato 7 ottobre 2023, alle 10:45, la Rotonda Diaz sul Lungomare Caracciolo di Napoli diventerà il palcoscenico per la presentazione del nuovo libro di Maurizio Zaccone, intitolato “Ricomincio da te“. L’evento si inserisce nell’ambito del prestigioso “Festival della Letteratura Sportiva”.

Il libro promette di essere un viaggio avvincente attraverso 36 anni di storia sportiva, tra i due “primi” scudetti. Zaccone ci guida attraverso aneddoti, retroscena e momenti dietro le quinte, offrendo una panoramica di due epoche distinte. Si tratta di un racconto di un mondo in evoluzione, di una città, Napoli, che si adatta ai cambiamenti pur rimanendo fedele alla sua essenza. Al centro della narrazione, il parallelismo tra un padre e un figlio che, alla stessa età, hanno vissuto l’emozione del loro “primo” scudetto.

Un elemento chiave del libro è la figura di Diego Maradona, un protagonista indiscusso sia in campo che fuori. La sua presenza lega indissolubilmente le due epoche, trasmettendo un messaggio che risuona oggi forse ancora più forte di ieri.

L’incontro promette di essere ricco di spunti e riflessioni grazie alla moderazione del giornalista e conduttore Umberto Chiariello. Ad arricchire la discussione, ci saranno anche il giornalista e politico Sandro Ruotolo, che ha scritto la prefazione del libro, e l’attore Gino Rivieccio.

Per tutti gli appassionati di sport e letteratura, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in una narrazione coinvolgente e scoprire le storie e le emozioni che hanno segnato generazioni di tifosi.