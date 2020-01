Classifica Ricavi commerciali, cresce il Napoli: flop San Paolo

Crescono i ricavi commerciali del Napoli che fanno segnare un rialzo del 10,5% rispetto al rapporto precedente con 46 milioni di euro incassati.

La Juventus con l’acquisto di Cristiano Ronaldo è quella che cresce di più nei ricavi commerciali con un +25% rispetto al 2018, con 155 milioni di euro incassati. In questo modo i bianconeri sorpassano anche l’Inter di Suning che cresce del 14% con 130,1 milioni di euro di ricavi. Cresce il Napoli nei ricavi commerciali piazzandosi al 19° posto nella classifica stilata da Deloitte Football Money League. A guidare questa special classifica è il Barcellona che rispetto al 2018 vede aumentare il fatturato commerciale del 18,8%, seguito dal Psg che cresce del 15,99%. Tra le big la flessione si registra per il Manchester City che ha perso l’1,8%, con il fatturato commerciale calato da 266 milioni di euro a 261 milioni. Nella classifica dei ricavi commerciali la Juventus è in nona posizione ed è la prima delle italiane.

Napoli cresce per ricavi commerciali, calano gli introiti derivati dal San Paolo

Nella classifica dei ricavi commerciali il Napoli cresce, ma c’è un altro fattore da tenere in considerazione: quello dei ricavi da stadio. Da questo punto di vista la SSCN accusa una pesante flessione. Rispetto al 2018 il Napoli nei ricavi da stadio è calata del 16,3% passando da 19 milioni incassati a 16 milioni. Secondo quanto rileva il sito calcio e finanza quello del Napoli è il peggior dato a livello continentale.

In generale l’Italia è molto lontana dalle big europee in questa speciale classifica guidata dalle spagnole: prima il Barcellona e secondo posto per il Real Madrid. Sul podio della classifica per i ricavi da stadio c’è il Manchester United. Prima delle italiane sempre la Juventus che vede un margine di crescita del 28,1%, ma è l’Inter a guadagnare di più in termini percentuali con un +44,2%.