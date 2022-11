Repubblica lancia Ibrahimovic: il recupero per acciuffare il Napoli

Repubblica lancia Zlatan Ibrahimovic per dare al Milan la scossa giusta per raggiungere il Napoli al primo posto in classifica.

I rossoneri hanno un grave problema con il centravanti, quando non c’è Giroud praticamente è come se non ci fosse nessuno, con Origi che non riesce a fare la differenza. Il pareggio con la Cremonese ha certificato questa difficoltà. Così ci si aggrappa a qualsiasi cosa pur di sperare di rimontare gli otto punti di distacco dal Napoli primo in classifica.

Il ritorno di Ibrahimovic viene visto come una delle possibilità. Ecco quanto scrive Repubblica: “Le sentenze del dopo Cremona sono un po’ troppo facili per essere tutte vere. Ma la più vera è che forse il Milan a gennaio, data la ripartenza a handicap rispetto al Napoli, avrà davvero bisogno di Ibrahimovic in campo, nella duplice veste di campione quarantunenne e di motivatore perenne. Perché al momento le sentenze sull’involuzione della squadra si sprecano“.

In casa Milan magari dovrebbero cercare di recuperare anche De Ketelaere, giocatore belga che non riesce proprio a trovare la sua dimensione. Pagato 35 milioni di euro non ha ancora inciso in maglia rossonera, nonostante il suo apporto scadenza non venga sottolineato dai media. Pioli giustamente difende il suo giocatore, ma la prima parte di stagione sta andando in archivio e di De Ketelaere non si vede traccia.