REPUBBLICA – De Laurentiis a Capri, incontro a sorpresa con Mertens?

Il Napoli pensa al rinnovo di Dries Mertens, il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno del 2022. In pratica già ora l’attaccante potrebbe firmare con qualsiasi altro club, ma Mertens ha dato precedenza al Napoli, prima di qualsiasi trattativa. Il giocatore ha lasciato il capoluogo campano subito dopo la partita con lo Spezia per godersi qualche momento di vacanza, prima di prendere parte al ritiro della Nazionale belga. Ecco perché Repubblica parla di un possibile incontro a Capri tra De Laurentiis e Mertens per risolvere il problema rinnovo.

Mertens ha altri due giorni prima di immergersi negli impegni con il Belgio che lo terranno impegno fino a metà giugno. Se non dovesse firmare il rinnovo allora i tempi si allungherebbero molto, finendo anche per paralizzare il mercato del Napoli, visto che la presenza o meno di Mertens in rosa ha un peso specifico importante. Secondo Repubblica in questi giorni De Laurentiis è atteso a Capri e “chissà se nella sua agenda ci sarà spazio per una mossa a sorpresa, magari già preparata in segreto e con discrezione nei giorni scorsi“. Il presidente potrebbe chiudere il discorso del rinnovo di Mertens prima che cominci a giocare con la Nazionale, in questo modo non creerebbe ulteriori dilungamenti. Anche perché le questioni di mercato da risolvere sono tante, visto che la cessione di Koulibaly si fa sempre più imminente, così come c’è da capire il futuro di Osimhen, ma anche quello dei portieri con Ospina in scadenza a giugno 2022 e Meret in attesa.