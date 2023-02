Reja pazzo del Napoli: “è la migliore squadra della storia del calcio italiano”

Reja: “Il Napoli è la migliore squadra della storia del calcio italiano. Può arrivare nelle semifinali di Champions e poi si vedrà”.

Il CT dell’Albania Edy Reja ed ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni del quotidiano il Mattino. Reja ha esaltato gli azzurri di Spalletti definendoli: “ a migliore squadra della storia del calcio italiano” Queste le dichiarazioni di Reja:

“Questo Napoli è davvero un qualcosa di esagerato, nel senso che non si era mai visto qualcosa del genere in serie A con una squadra prima in classifica con questo distacco sulla seconda: è la migliore squadra della storia del calcio italiano. Nessuna è mai arrivata a questi livelli di gioco. Avevo capito subito che De Laurentiis avrebbe fatto grandi cose: erano queste le sue intenzioni e ci è riuscito”.

Reja ha poi aggiunto: “Champions? Può arrivare nelle semifinali e poi si vedrà, dipenderà anche dai sorteggi tenendo presente la forza di Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco ma il Napoli potrà dire la sua anche contro questi squadroni”.