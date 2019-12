Regali Natale last minute. Giochi e console, ecco le offerte

Regali Natale last minute ci sono anche giochi e console. Tutte le offerte a Napoli ed on line, occasioni Game Stop e Amazon.

Manca pochissimo al Natale, ma c’è chi ancora non ha comprato il regalo giusto. I regali di Natale last minute possono riservare anche tante sorprese ed occasioni. Per la categoria giochi e console ci sono ancora tante offerte disponibili, sia on line che nei negozi fisici di Amazon e Game Stop che ha tante sedi anche a Napoli.

Regali Natale last minute – Se ancora state girando per negozi in cerca dell’offerta per giochi e console è l’ora di sbrigarsi. Sia nei negozi fisici che on line è possibile ancora fare qualche affare, magari ricevendo la confezione in tempo utile da mettere il pacco sotto l’albero.

Per gli appassionati di calcio c’è il bundle di Game Stop a 229,99 che include Playstation 4 1TB con incluso FIFA 20 o Call of Duty Modern Warfare, ovvero due dei giochi più richiesti del momento. Altra soluzione è quella relativa sempre a Game Stop con offerta valida fino al 24 dicembre 2019 con PS4 500 GB a 199,98 euro. Ci sono poi le offerte per Playstation 4 pro con voucher Fortnite che in negozio costa 269,98 euro.

Offerte Giochi e console

Nei regali di Natale last minute non mancano le offerte per i giochi oltre che per le console. Gamestop ma anche Amazon offrono una quantità di giochi ad un prezzo molto allettante, che possono far felice molti videogiocatori.

Ecco alcuni titoli per Ps4 in offerta per Natale su Amazon:

RESIDENT EVIL 7 – PLAYSTION HITS – – PlayStation 4

Marvel’s Spider-Man – PlayStation 4

Sonic Forces – Standard Edition – PlayStation 4

LEGO Jurassic World

Destiny 2 + DLC Esclusivo Amazon – PlayStation 4

Uncharted: The Nathan Drake Collection – PlayStation 4

Grand Theft Auto V (GTA V) – PlayStation 4

The Witcher III – Game Of The Year – PlayStation 4

La Terra Di Mezzo: L’ombra Della Guerra – PlayStation 4

MXGP PRO – PlayStation 4

Per chi preferisce il negozio fisico per i regali di Natale per giochi e console, può puntare su tantissimi negozi Game Stop presenti a Napoli e provincia. Ecco una prima lista, che può essere trovata anche sul sito ufficiale.

Corso Umberto I 33, 8138 Napoli

Galleria Vanvitelli 34, 80129 Napoli

Via Lepardi 22, 80125 Napoli

Via Argine 380, 80147 Napoli

Via Chiaia 118, 80121 Napoli

Via Pietro Netti 54, 80018 Napoli.