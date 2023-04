Recupero Osimhen, Carlo Alvino lancia un indizio

Recupero Osimhen: il misterioso post di Alvino svela la situazione sul recupero dell’attaccante del Napoli.

La situazione di Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli, tiene in ansia i tifosi del club partenopeo in vista della partita di Champions League contro il Milan. L’attaccante nigeriano ha riportato un problema all’adduttore durante gli impegni con la sua Nazionale e, stando alle dichiarazioni del presidente De Laurentiis, sembrerebbe difficile che possa recuperare in tempo per il match di andata dei Quarti di Finale di Champions League contro il Milan.

Tuttavia, un recente post sui social del giornalista e speaker di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha scatenato le supposizioni dei tifosi. Nel post, infatti, Alvino ha condiviso una foto di Osimhen con il commento “Le difficoltà spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario… Forza Victor Osimhen e forza Napoli“. Molti tifosi si stanno chiedendo se questo post sia un indizio sulla possibilità che Osimhen possa recuperare in tempo per la partita di Champions League contro il Milan.

In ogni caso, il Napoli dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare il Milan senza l’attaccante nigeriano. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di schierare Raspadori come falso nueve e Hirving Lozano come prima punta di movimento. La partita di domani sera allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro sarà sicuramente una grande sfida per il Napoli, che dovrà lottare per passare il turno e proseguire il suo cammino in Europa.