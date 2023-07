Record storico di presenze: una folla oceanica invade Dimaro per il ritiro del Napoli

Migliaia di tifosi del Napoli si riversano a Dimaro per assistere all’allenamento in diretta. Con una partecipazione senza precedenti, l’entusiasmo è alle stelle mentre il coro ‘Resta con noi’ risuona per Victor Osimhen.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Una folla oceanica ha invaso oggi Dimaro, segnando un record storico di presenze per il ritiro della SSC Napoli in Val di Sole. Migliaia di tifosi napoletani si sono riversati per assistere all’allenamento in diretta, creando un’atmosfera indimenticabile.

Lo stadio era praticamente pieno, con ancora centinaia e centinaia di fan in attesa di entrare. Da quando il Napoli si ritira a Dimaro, non si era mai vista una folla così grande. Questo dimostra l’enorme entusiasmo e l’amore che i tifosi hanno per la loro squadra del cuore.

Uno dei momenti clou della giornata è stato quando l’attaccante Victor Osimhen è rientrato negli spogliatoi. I tifosi hanno fatto risuonare il coro “Resta con noi”, chiedendo al calciatore di rimanere a Napoli. Osimhen ha risposto con un sorriso e un saluto ai presenti, riconoscendo l’affetto e il supporto della folla.

Questo evento ha messo in evidenza la grande passione che anima i tifosi del Napoli e l’importanza che riveste per loro il ritiro a Dimaro. Il record di presenze raggiunto oggi è un segnale forte del legame indissolubile che esiste tra la squadra e la sua tifoseria. Sicuramente, questo sarà un fattore motivante per i calciatori durante il ritiro e la preparazione per la prossima stagione.