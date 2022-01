RECORD – Koulibaly rabbia col Senegal: può lasciare la Coppa d’Africa

Kalidou Koulibaly in tensione con la Nazionale del Senegal impegnata in Coppa d’Africa, il difensore ha avuto un diverbio con la dirigenza. L’inscrezione lanciata da Record trova sempre più conferme con il passare delle ore, la rabbia di Koulibaly è scoppiata nel ritiro del Senegal. Il giocatore del Napoli fino ad ora non ha potuto prendere parte a nessuna partita perché positivo al Covid 19. Koulibaly ha visto dalla sua camera d’albergo l’esordio vincente della sua Nazionale con lo Zimbabwe, quella di cui è anche portabandiera.

Il difensore non potrà essere nemmeno in campo per la seconda partita del girone di qualificazione Senegal-Guinea, partita in programma il 14 gennaio 2022.

Koulibaly minaccia di lasciare la Coppa d’Africa

Secondo le ultime indiscrezioni Koulibaly è entrato in contrasto con i dirigenti e lo staff della Nazionale perché chiedeva di essere di nuovo come i compagni di squadra per verificare se negativo o ancora “infetto”. Questo non è avvenuto ed il difensore del Napoli è stato considerato non disponibile per la seconda partita del girone di qualificazione della Coppa d’Africa.

Ma cosa dice il protocollo per i giocatori positivi in Coppa d’Africa? Koulibaly ha ricevuto si è sottoposto a tampone nella giornata di ieri, con esito positivo. A questo punto il prossimo è previsto tra due giorni, secondo regolamento. Koulibaly, invece, chiedeva di essere tamponato una seconda volta già oggi, così in caso di negatività al Covid 19 avrebbe potuto prendere parte alla sfida tra Senegal e Guinea. È qui che è arrivato il rifiuto da parte dello staff medico e dirigenziale. Questo, secondo quanto riferisce Record, ha fatto perdere la pazienza a Koulibaly che minaccia di lasciare la Coppa d’Africa. “Se resto ancora fuori che senso ha la mia presenza qui? Cosa ci sono venuto a fare in Coppa d’Africa?“, avrebbe detto Koulibaly, come riportato dai media senegalesi.