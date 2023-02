SKY: “Raspadori triste per l’infortunio: 40 giorni di stop”

SKY Sport rivela che Giacomo Raspadori è triste per l’infortunio che lo terrà fermo, molto probabilmente, per 40 giorni

Giacomo Raspadori starà fuori per oltre un mese. La diagnosi che riguarda l’attaccante del Napoli è chiara e definisce il periodo di stop in seguito all’infortunio rimediato in allenamento, così’ come scritto dalla società sul sito ufficiale: “Gli esami strumentali effettuati da Giacomo Raspadori, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”. A proposito di ciò, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, in collegamento da Castel Volturno, annuncia a Radio Marte: “Era un po’ temuta ed annunciata, questa notizia”.

Modugno ha visto la faccia triste di Raspadori dopo la diagnosi

“Per il Napoli, non c’era l’esigenza di fare immediatamente gli accertamenti, perché si aveva già il sentore che il ragazzo sarebbe stato fuori qualche settimana. Si temeva una lesione non superficiale. La distrazione di secondo grado porta via una quarantina di giorni“.

Infine conclude Modugno: “Possiamo testimoniarvi che la faccia di Jack, dopo gli esami, la dice lunga sul suo stato d’animo: è giustamente triste, perché è un vero peccato che si sia fermato proprio adesso. Tra poco c’è la Champions e nelle coppe europee Raspadori si è sempre esaltato”.