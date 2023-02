Napoli, ecco la diagnosi ufficiale per Raspadori: da valutare i tempi di recupero

Il Napoli comunica la diagnosi ufficiale per Giacomo Raspadori: da valutare i tempi di recupero per il calciatore azzurro

Giacomo Raspadori ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Questa è la diagnosi degli esami svolti presso la clinica Pineta Grande dal calciatore azzurro. Da valutare sono i tempi di recupero che dovrebbero aggirarsi attorno al mese di stop. Una piccola tegola per Luciano Spalletti che avrebbe voluto utilizzare l’ex Sassuolo in un mese pieno di impegni tra Serie A e Champions League.

L’infortunio terrà fermo, probabilmente, per un mese Giacomo Raspadori

Questo è il comunicato del Napoli: “Gli esami strumentali effettuati da Giacomo Raspadori, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

A proposito della seduta, il Napoli pubblica sul sito il consueto report: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma venerdì al Mapei Stadium alle ore 20.45 per l’anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo ha svolto una serie di partitine a campo ridotto e di seguito circuito di forza. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Terapie per Raspadori“.