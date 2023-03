Rambaudi: “Napoli da finale di Champions League, gioca meglio di tutti. Spalletti due gradini superiore a Sarri”

Roberto Rambaudi parla del Napoli vicino alla conquista dello scudetto in Serie A, ma sta facendo molto bene anche in Champions League.

L’ex giocatore ha parlato del Napoli come possibile sorpresa di Champions League, come fu il Porto di Mourinho: “Ho detto già ad inizio campionato, che questo Napoli è una squadra più europea di tutte e che arriverà in finale. Perché è la squadra che gioca meglio, si vedeva già ad inizio campionato. C’è chi dice che c’è il Real Madrid, il Liverpool, ma io credo che il Napoli gioca benissimo. Chiaro che deve ancora superare l’Eintracht, ma la squadra di Spalletti è assolutamente superiore se gioca come sa. È una squadra matura e sono sicuro che andrà ai Quarti di finale“.

Rambaudi ha parlato anche di Napoli-Lazio, sfida di Serie A: “Io ero un sarriano, ma in questa stagione non mi sta piacendo, specula troppo sugli avversari. Per mia mentalità mi piace quando le squadre dominano il campo. Da questo punto di vista credo che Spalletti sia almeno due gradini sopra a Sarri“.