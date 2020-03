Ramazzotti: “Ottimistica la ripresa della serie A il 25 aprile”

Lega e Figc studiano la possibilità di riprendere il campionato e di terminare la stagione, assegnando titolo e posizioni europee.

Ci sono varie ipotesi allo studio, una di queste punta alla data del 25 aprile, ma li stanno variando altre soluzioni per cercare di concludere la stagione in corso. L’ideale sarebbe riprendere il 25 aprile, ma secondo Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport questa sarebbe un’idea ottimistica:

Un’ipotesi ultra ottimista per riprendere il campionato sarebbe quella del 25 Aprile, altrimenti il 2-9 o 16 maggio: bisogna trovare la giusta quadratura del cerchio. Ci saranno contatti tra Federazione e Lega per armonizzare il calendario, ma è tutta un’ipotesi, perché nessuno sa dire quando la situazione finirà. Coppa Italia? E’ l’ultimo dei problemi, vedremo. La Federazione e la Lega – dice Ramazzotti a Radio Punto Nuovo – hanno sicuramente una linea comune: non assegnare lo scudetto adesso, ma proseguire il campionato soprattutto perché se non si completasse sorgerebbero problemi seri con i diritti TV. C’è una diatriba con i medici della società per la ripresa degli allenamenti, con i giocatori schierati dalla loro parte