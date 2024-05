Quando Conte offese Napoli: «Città incivile, è come una guerra».

Antonio Conte sembra ormai ad un passo dalla panchina del Napoli, eppure in passato insultò la città definendola “incivile”.

Antonio Conte e Napoli sembrano pronti a iniziare una nuova storia d’amore. Eppure, c’è stato un tempo in cui le parole del tecnico pugliese verso la città partenopea erano tutt’altro che mielate.

Conte-Napoli: Dai Veleni del Passato al Possibile Idillio

Nel 2013, quando Conte sedeva sulla panchina della Juventus, dopo una gara a Bologna si lasciò andare a dichiarazioni al veleno nei confronti di Napoli, definendola addirittura una “città incivile“. Le sue parole risuonavano così: “All’arrivo abbiamo ricevuto bastonate sul pullman, qualche pietra, sputi nell’antistadio. Allora dico: se succede a Bologna, che è una città, non civile, civilissima, dico è finità, è finita perchè me lo posso aspettare altrovr… è successo quello che è successo a Napoli…mancava l’assedio di guerra, con i lacrimogeni.

Ma se io mi devo aspettare che anche a Bologna, città civile, veniamo accolti in questa maniera, allora io dico: boh, allora veramente c’è la voglia di andare fuori all’estero, perchè magari uno sta più sereno, vive anche in maniera più tranquilla e più serena”.

Il Video Virale sui Social

Quel video delle dichiarazioni di Conte è tornato a circolare sui social in queste ore, diventando immediatamente virale. Un ricordo di quanto i rapporti tra l’allenatore e la piazza partenopea fossero tesi in quel periodo di sfide serrate tra Juve e Napoli per la vetta della classifica.

La Svolta e l’Idillio Azzurro

Tuttavia, le parole di Conte sono cambiate nel corso del tempo. Pochi mesi fa, in un’intervista in Rai, dichiarò: “Mi piacerebbe conoscere e allenare realtà come Roma o Napoli“. Un segnale di come il tecnico salentino avesse messo nel mirino il progetto azzurro, forse presagendo l’idillio che sembra ormai pronto a sbocciare.

L’Accoglienza dei Tifosi

Nonostante le passate dichiarazioni poco lusinghiere, i tifosi napoletani sembrano ormai pronti ad accogliere Conte a braccia aperte. Quasi al completo, il tifo azzurro lo ha individuato come l’allenatore perfetto per rilanciare il progetto nella prossima stagione.

Un cammino che parte da lontano, dalle offese agli amori futuri. Conte e Napoli sembrano destinati a lasciarsi alle spalle i veleni del passato per iniziare una nuova, entusiasmante pagina di questa storia. Un idillio che potrebbe presto diventare realtà.