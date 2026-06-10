Pulcinella di Marmo: la Maschera Napoletana più Grande del Mondo, 7 Tonnellate di Storia!

Acerra Raggiunge il Guinness dei Primati con la Maschera di Pulcinella più Grande al Mondo

Acerra celebra un’importante fase della sua storia culturale, entrando nel Guinness dei Primati grazie alla Maschera di Pulcinella più grande mai realizzata. Questo capolavoro scultoreo è frutto della mente creativa di Benoit Page, un artista francese conosciuto con il nome di Oymak. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco Tito d’Errico, a dimostrazione dell’importanza di questo evento per la comunità locale.

Un Capolavoro in Marmo di Carrara

Realizzata in marmo bianco di Carrara, la scultura ha dimensioni imponenti: misura 160x220x100 cm e pesa circa sette tonnellate. La creazione dell’opera ha richiesto ben sedici mesi di lavoro, un impegno che ha restituito alla maschera di Pulcinella un’aura arcaica e maestosa, capace di catturare l’attenzione di chiunque la osservi. Questa maschera rappresenta non solo la tradizione acerrana, ma anche l’identità culturale italiana, dimostrando quanto sia profondo il legame tra arte e cultura popolare.

La Maschera di Pulcinella è ora esposta al Palartè, all’interno del Museo di Pulcinella, dove i visitatori possono ammirarla da vicino. Si tratta di un’opera che non solo arricchisce il patrimonio culturale di Acerra, ma la proietta anche in una dimensione artistica di livello assoluto a livello nazionale e internazionale.

Durante l’inaugurazione, il sindaco d’Errico ha dichiarato: “Questo evento segna un momento storico per la nostra città. Abbiamo avuto il privilegio di ospitare l’opera di Benoit Page, un dono che contribuirà a far brillare Acerra nel panorama culturale.” Sono state espressi anche riconoscimenti per le autorità presenti, tra cui la Console Generale di Francia a Napoli, S.E. Lise Moutoumalaya, che hanno reso omaggio al lavoro dell’artista e all’importanza dell’evento.

Il sindaco ha continuato: “La maschera di Pulcinella incarna un forte simbolismo per la nostra comunità, riflettendo sia la nostra tradizione che le aspirazioni culturali. Questa scultura monumentale rappresenta la raffinatezza della nostra cultura e il nostro impegno per la valorizzazione del patrimonio artistico.”

Il progetto è stato sostenuto da diverse figure, tra cui l’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio, il direttore generale delle politiche culturali della Regione Campania, Rosanna Romano, e l’onorevole Carmela Auriemma. Ognuno ha contribuito al successo dell’evento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni nella promozione della cultura e dell’arte. Inoltre, un ringraziamento speciale è stato rivolto alla famiglia D’Angelo per il loro supporto in questo straordinario progetto.

Un Impulso per il Futuro Culturale di Acerra

La Maschera di Pulcinella non rappresenta solo un traguardo, ma segna anche l’inizio di nuove opportunità per la città di Acerra. Con questa scultura, la città si propone come un nuovo punto di riferimento nell’arte e nella cultura italiana, attirando turisti e appassionati d’arte da ogni parte del mondo. La presenza di un’opera di tale rilevanza artistica non fa altro che confermare il potenziale di Acerra come hub culturale innovativo.

Il sindaco ha evidenziato la volontà di continuare in questa direzione: “Vogliamo che Acerra diventi sempre più protagonista del panorama culturale italiano. La nostra città ha molto da offrire e con eventi come questo, puntiamo a valorizzare le nostre tradizioni e a mettere in mostra la ricchezza della nostra cultura.”

La Maschera di Pulcinella è destinata a diventare un simbolo della città, rappresentando un momento di orgoglio collettivo. È un invito a tutti a riscoprire le proprie radici e la cultura di un territorio che ha molto da dire. L’impatto di questa scultura va oltre il suo aspetto visivo; è una celebrazione di creatività, tradizione e innovazione, elementi essenziali per il futuro culturale di Acerra.

Per approfondire e scoprire di più sulla maschera e sugli eventi culturali in programma, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune di Acerra e quello del Museo di Pulcinella.

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