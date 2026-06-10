“Chi Tene ‘O Mare”: Napoli si impegna per proteggere il suo prezioso mare.

La Terza Edizione della Campagna “Chi Tene ‘O Mare” a Napoli

Martedì 9 giugno 2026, presso Palazzo San Giacomo, è stata presentata la terza edizione della campagna “Chi Tene ‘O Mare: conoscere per proteggere”. Iniziativa promossa dal Comune di Napoli, l’obiettivo di questa campagna è quello di accrescere la cultura del rispetto per l’ambiente, coinvolgendo artisti, studenti, esponenti del mondo scientifico e figure pubbliche. La campagna si compone di una serie di messaggi e spot volti a diffondere buone pratiche tra i bagnanti e coloro che frequentano le spiagge della città.

Quest’anno, il programma prevede la realizzazione di una serie di video promozionali che vedranno la partecipazione di volti noti, tra cui campioni sportivi e artisti, al fine di sensibilizzare una vasta platea sull’importanza della salvaguardia del patrimonio ambientale costiero. L’iniziativa, si svilupperà attraverso i canali istituzionali e sociali del Comune, per raggiungere il maggior numero possibile di utenti e sensibilizzare sulle pratiche di tutela del mare e delle spiagge.

La campagna è già attiva sul sito ufficiale dell’Amministrazione e sui vari profili social, dove vengono pubblicati gli spot che invitano tutti a partecipare a questa causa comune. Ogni messaggio è pensato per evidenziare l’importanza di comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti della natura. La tutela delle spiagge napoletane è vitale non solo per la bellezza dei luoghi, ma anche per la salute dell’ecosistema marino.

Messaggi e Testimonial della Campagna

Tra gli spot di grande impatto, uno di quelli più noti mostra il campione mondiale di wingfoil Ernesto De Amicis, ritratto mentre naviga sul mare partenopeo. In un momento di empatia con l’ambiente, si ferma per raccogliere una bottiglietta di plastica, un gesto simbolico che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di non inquinare le acque. Al fianco di De Amicis, altri artisti come il cantautore Andrea Sannino e il duo comico Arteteca hanno deciso di unirsi all’iniziativa per richiamare l’attenzione dei cittadini e dei turisti sulla necessità di prendersi cura dell’ambiente marino.

È fondamentale notare la partecipazione attiva degli studenti della rete degli istituti scolastici napoletani, che stanno collaborando al progetto “Blue Schools”. Questi giovani realizzeranno brevi video in collaborazione con Arpa Campania, presso aree come “Mappatella Beach” e la spiaggia di San Giovanni a Teduccio. I contenuti non solo illustreranno la bellezza del nostro mare, ma inviteranno anche la cittadinanza a impegnarsi concretamente nella tutela della costa, evitando comportamenti dannosi, quali l’abbandono dei rifiuti.

Questa iniziativa educativa è un elemento chiave per insegnare alle nuove generazioni il valore della sostenibilità e della protezione dell’ambiente marino. Il coinvolgimento attivo dei giovani rappresenta un passo importante verso un futuro più responsabile e consapevole nei confronti del proprio territorio.

L’impegno di Napoli per le Spiagge e il Mare

L’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, ha evidenziato l’importanza dell’impegno continuo del Comune di Napoli per rendere le spiagge sempre più accessibili e pulite. «Stiamo facendo il massimo sforzo per rendere fruibili le spiagge e il mare che, ormai, è balneabile ovunque, come attesta l’Arpac, tranne un tratto a San Giovanni a Teduccio su cui stiamo lavorando», ha affermato Cosenza. Le sue parole riflettono un chiaro messaggio: non basta rendere disponibili le ristrutturate spiagge, se non si garantisce anche un ambiente pulito e sano per i bagnanti.

La campagna “Chi Tene ‘O Mare: conoscere per proteggere” diventa così un filo conduttore per un’azione condivisa da parte di numerosi attori locali, dal settore pubblico a quello privato, passando per il mondo scolastico. L’integrazione di elementi di educazione ambientale nei programmi scolastici e nelle attività estive rappresenta un’ottima occasione per mantenere alta l’attenzione su temi cruciali come il rispetto per il mare e la costa.

Il Comune di Napoli, mediante l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e attività educative, si prepara a far crescere una generazione sempre più consapevole e attenta alle problematiche legate all’ambiente. Questo impegno non solo valorizza il patrimonio naturale della città, ma contribuisce anche a costruire una comunità coesa e responsabile, pronta a difendere il bene comune rappresentato dalle meravigliose spiagge partenopee.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Napoli e seguire gli aggiornamenti sui canali social dedicati.

Fonti: Comune di Napoli, Arpa Campania.

Non perderti tutte le news su Napoli+