PRONOSTICI NAPOLI – ROMA: AZZURRI IN MODALITÀ “DON’T STOP ME NOW!”

La stagione che sta vivendo il Napoli è un qualcosa che si fa fatica a ricordare: sarà il Mondiale, sarà la cattiveria e il desiderio di successo accumulati negli anni, causa continui secondi posti dell’epoca in cui la Juve dominava ma non solo, ma i partenopei sembrano proprio non volersi più fermare.

La Banda-Spalletti ora se la vedrà contro la Roma del sempreverde José Mourinho: la piazza dove il buon Luciano si affermò ad alti livelli e dove scrisse pagine importanti della sua storia da allenatore.

Il dubbio che sorge però è uno, ovvero in tutto questo, la Roma, sarà d’accordo nel cedere il passo ad un Napoli che ha beffato proprio i giallorossi allo scadere della partita del girone d’andata?

Vediamo insieme quindi quali sono gli stati di forma e i giocatori più importanti di questo big match: stiamo pur sempre parlando di due grandi squadre infarcite di grandi giocatori, dunque se vuoi saperne di più in ottica pronostici di Napoli – Roma, continua a leggere il prossimo paragrafo.

IL NAPOLI NON SA SBAGLIARE, LA ROMA HA CAMBIATO MARCIA

Situazioni diverse vissute in stagione, stessa ambizione: Spalletti e Mourinho, del resto, sono sinonimo di garanzia. Entrambi hanno esperienza e sanno come motivare i propri giocatori.

Il tecnico del Napoli che magari tende più a incoraggiare il gioco corale offensivo ed esaltare i suoi centrocampisti (Lobotka e Zielinski su tutti), mentre il tecnico portoghese basa tutto sulla solidità difensiva e sullo sfruttare l’estro dei suoi talenti come Dybala e Abraham.

Parlando proprio di Dybala, il talento argentino è entrato alla perfezione nei meccanismi dello Special One, e con Tammy Abraham finalmente ritornato ad una buona condizione forma una coppia davvero temibile.

Il Napoli, però, non sta lì a pettinare le bambole, anzi: la sua squadra è dotata di uomini offensivi che decidono le partite sempre o quasi.

Quando hai in rosa campioni del calibro di Kvaratskhelia e Osimhen, del resto, sono gli avversari a doversi preoccupare e non tu.

Insomma, ci aspetta una bella partita, questo l’abbiamo capito, ma che dire dei favori del pronostico? Chi parte avanti?

Scopriamo quindi le quote e i pronostici per Napoli – Roma, nel prossimo paragrafo: se sei pronto allora continua nella lettura.

PRONOSTICI NAPOLI – ROMA: AZZURRI IN CASA E FAVORITI, MA LA ROMA SA FAR MALE

Napoli Pareggio Roma 1.75 3.72 4.79

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Chiaramente, il Napoli non poteva che partire come favorito a livello di quote.

Una sua *vittoria è quotata a 1,75, quota contrapposta ad un 4,79 per la vittoria della squadra di José Mourinho.

Il pareggio, infine, è dato a 3,72.

La Roma sembra partir dietro, ma attenzione: i giallorossi si esaltano proprio in queste situazioni dove devono difendersi contro grandi attaccanti per poi sfruttare le qualità dei singoli, e per di più avranno il dente avvelenato a causa del match d’andata, perso negli ultimi minuti di gioco.

Bella partita, tutta da gustare fino alla fine: ti auguriamo buon divertimento con questa supersfida di Serie A.